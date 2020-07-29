***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.07.2020 11:39
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863230
BIST
14:591.140
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -12,96
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
14:596,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,0610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9810
En Düşük
6,9132
14:598,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0689
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2148
En Düşük
8,1145
14:59438,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,49
|Açılış
|: 438,35
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,83
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|39.616.678
|% 10,00
|
|QNBFB
|80,90
|54.660.431
|% 9,99
|
|TKURU
|49,12
|1.299.126
|% 9,99
|
|YONGA
|28,64
|233.369
|% 9,98
|
|KSTUR
|89,85
|77.720
|% 9,98
|
|NIBAS
|16,73
|6.263.386
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|701.983
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|EGCEY
|0,93
|371.491
|% -8,82
|
|BMELK
|6,22
|14.925
|% -8,39
|
|ASELS
|36,16
|1.490.122.553
|% -0,88
|
|GUSGR
|6,26
|1.247.219.375
|% 5,03
|
|EKGYO
|2,19
|888.004.715
|% -1,35
|
|GARAN
|7,28
|672.863.156
|% -1,62
|
|KRDMD
|3,02
|546.633.844
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,19
|888.004.715
|% -1,35
|
|TSKB
|1,15
|237.555.127
|% -1,71
|
|IHLAS
|0,90
|182.729.656
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,26
|1.247.219.375
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,02
|546.633.844
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9996
|9,0448
|% 0,70
|
|Frank
|7,5540
|7,5995
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8516
|1,8608
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-1,14
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.869
|2.898
|2,10
|
|Tam
|2.956
|2.980
|2,10
|
|Yarım
|1.435
|1.454
|1,00
|
|Çeyrek
|720
|728
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,48
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Seans Raporu
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15:12
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