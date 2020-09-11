***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.09.2020 14:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874632
BIST
15:361.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:367,4741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,4910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4746
En Düşük
7,4368
15:368,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:36466,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,70
|Açılış
|: 466,85
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:36
|DNISI
|6,82
|2.445.645
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.603.555
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.484.442
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.233.206
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.653.715
|% -9,80
|
|HATEK
|12,18
|71.313.894
|% -9,44
|
|PETKM
|4,29
|1.465.427.827
|% 0,70
|
|THYAO
|10,90
|650.288.432
|% 1,30
|
|TUPRS
|81,60
|491.768.471
|% 0,62
|
|ZOREN
|2,76
|488.417.997
|% 1,47
|
|RTALB
|58,95
|459.591.662
|% 3,33
|
|PETKM
|4,29
|1.465.427.827
|% 0,70
|
|IHLGM
|1,53
|453.528.075
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,50
|448.303.305
|% -0,66
|
|IHLAS
|1,07
|252.750.487
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|276.754.857
|% 3,20
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4717
|7,4741
|% 0,34
|
|Euro
|8,8457
|8,8528
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,5462
|9,5941
|% 0,36
|
|Frank
|8,1770
|8,2263
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% 0,31
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-3,16
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.084
|3.161
|-17,60
|
|Yarım
|1.491
|1.529
|-8,52
|
|Çeyrek
|748
|764
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,33
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.49 ) 1, 013
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, BALAT, YONGA, TACTR, ETILR, EMNIS, RODRG, KSTUR, MMCAS, SODSN
-
15:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALBRK
-
15:44
ROYAL, ETILR, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
CRDFA, FENER, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında