***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.09.2020 14:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874633
BIST
15:361.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:367,4741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,4910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4746
En Düşük
7,4368
15:368,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:36466,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 466,85
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:34
|DNISI
|6,82
|2.442.440
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.601.701
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.484.043
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.213.754
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.653.055
|% -9,80
|
|HATEK
|12,18
|70.907.256
|% -9,44
|
|PETKM
|4,30
|1.455.297.474
|% 0,94
|
|THYAO
|10,91
|646.548.222
|% 1,39
|
|TUPRS
|81,75
|487.428.923
|% 0,80
|
|ZOREN
|2,77
|486.312.457
|% 1,84
|
|RTALB
|58,85
|458.281.435
|% 3,16
|
|PETKM
|4,30
|1.455.297.474
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,55
|447.971.125
|% 6,90
|
|SKBNK
|1,51
|440.557.530
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|252.750.050
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,28
|276.627.656
|% 2,40
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4714
|7,4749
|% 0,35
|
|Euro
|8,8457
|8,8511
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,5421
|9,5900
|% 0,31
|
|Frank
|8,1761
|8,2253
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9857
|1,9957
|% 0,30
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-1,75
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.160
|-18,20
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-8,81
|
|Çeyrek
|748
|764
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|-0,35
|
Seans Raporu
15:34
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15:50LINK
Yüzde 4.76 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 843 adet işlem
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15:49XU100
Endeks 1, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 10, 180.00 milyon TL de
-
15:49GOLTS
Yüzde 7.92 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 144, 509 adet işlem
-
15:48EMKEL
Yüzde 6.41 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 448, 708 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.49 ) 1, 013