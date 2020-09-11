***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.09.2020 14:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874638
BIST
15:421.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:427,4741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4746
En Düşük
7,4368
15:428,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0471
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:42467,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,99
|Açılış
|: 467,16
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DNISI
|6,82
|2.451.947
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.634.522
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.502.198
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.257.126
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.654.243
|% -9,80
|
|HATEK
|12,17
|71.512.519
|% -9,52
|
|PETKM
|4,30
|1.487.318.707
|% 0,94
|
|THYAO
|10,91
|652.733.314
|% 1,39
|
|TUPRS
|81,70
|495.706.777
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,77
|493.355.274
|% 1,84
|
|IHLGM
|1,55
|480.042.428
|% 6,90
|
|PETKM
|4,30
|1.487.318.707
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,55
|480.042.428
|% 6,90
|
|SKBNK
|1,51
|452.531.233
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|252.756.041
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,30
|293.955.631
|% 4,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4719
|7,4743
|% 0,34
|
|Euro
|8,8478
|8,8525
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,5508
|9,5987
|% 0,40
|
|Frank
|8,1780
|8,2273
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% 0,31
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-1,75
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,01
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.160
|-18,20
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-8,81
|
|Çeyrek
|748
|764
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,71
|39,71
|-0,35
|