***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.09.2020 14:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874644
BIST
15:591.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:597,4741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0254
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
15:598,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8739
En Düşük
8,7908
15:59467,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 467,51
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:59
|DNISI
|6,82
|2.481.969
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.713.782
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.772.839
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.371.211
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.717.193
|% -9,80
|
|HATEK
|12,24
|72.826.880
|% -9,00
|
|PETKM
|4,29
|1.507.520.411
|% 0,70
|
|THYAO
|10,98
|737.551.019
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,56
|517.284.543
|% 7,59
|
|ZOREN
|2,75
|505.726.662
|% 1,10
|
|TUPRS
|81,60
|504.675.689
|% 0,62
|
|PETKM
|4,29
|1.507.520.411
|% 0,70
|
|IHLGM
|1,56
|517.284.543
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,51
|456.218.427
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,31
|323.733.305
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.789.373
|% 9,18
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4689
|7,4741
|% 0,34
|
|Euro
|8,8566
|8,8624
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,5456
|9,5934
|% 0,35
|
|Frank
|8,1868
|8,2361
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9863
|1,9963
|% 0,33
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|0,02
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-16,00
|
|Tam
|3.086
|3.162
|-15,83
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-7,66
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,54
|