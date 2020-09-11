***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.09.2020 14:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874647
BIST
15:581.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
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1.105
En Düşük
1.097
15:587,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
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7,4786
En Düşük
7,4368
15:588,8621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0567
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8739
En Düşük
8,7908
15:58467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,25
|Açılış
|: 467,42
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|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:58
|DNISI
|6,82
|2.473.082
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.699.294
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.694.675
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.330.343
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.679.355
|% -9,80
|
|HATEK
|12,25
|72.224.055
|% -8,92
|
|PETKM
|4,31
|1.501.566.981
|% 1,17
|
|THYAO
|10,96
|681.766.135
|% 1,86
|
|TUPRS
|81,70
|500.189.010
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,76
|497.669.952
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,56
|493.981.434
|% 7,59
|
|PETKM
|4,31
|1.501.566.981
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,56
|493.981.434
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,50
|455.641.157
|% -0,66
|
|IHYAY
|1,30
|317.852.957
|% 4,00
|
|IHLAS
|1,07
|252.780.808
|% 9,18
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4697
|7,4754
|% 0,36
|
|Euro
|8,8551
|8,8621
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,5494
|9,5973
|% 0,39
|
|Frank
|8,1833
|8,2326
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9865
|1,9965
|% 0,34
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-0,76
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.159
|-19,30
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,34
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,67
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,65
|39,65
|-0,41
|