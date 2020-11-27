***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
27.11.2020 11:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890267
BIST
14:121.343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
14:127,8120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0597
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
14:129,3231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0649
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
14:12454,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,95
|Açılış
|: 454,10
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler14:11
|SAFKR
|13,87
|14.984.494
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|9.606.777
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.338.733
|% 9,95
|
|BASCM
|11,49
|525.487
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|GARAN
|9,38
|1.978.068.616
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,20
|1.781.704.643
|% 5,77
|
|KRDMD
|5,20
|1.344.972.600
|% 0,39
|
|PETKM
|4,22
|1.126.775.279
|% 2,18
|
|GUBRF
|51,55
|958.035.745
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|1.781.704.643
|% 5,77
|
|PETKM
|4,22
|1.126.775.279
|% 2,18
|
|KRDMD
|5,20
|1.344.972.600
|% 0,39
|
|GARAN
|9,38
|1.978.068.616
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,31
|267.187.794
|% 3,15
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8092
|7,8130
|% -0,75
|
|Euro
|9,3142
|9,3238
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,3846
|10,4367
|% -0,90
|
|Frank
|8,5841
|8,6359
|% -0,72
|
|Riyal
|2,0774
|2,0878
|% -0,70
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-2,09
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-32,00
|
|Tam
|2.997
|3.079
|-41,17
|
|Yarım
|1.449
|1.489
|-19,91
|
|Çeyrek
|727
|745
|-9,96
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,06
|
|B. Petrol
|48,16
|48,16
|0,37
|