***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.12.2020 18:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893695
BIST
17:571.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,98
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
17:577,7235
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0791
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7196
17:579,4771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0334
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4711
17:57470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,46
|Açılış
|: 469,79
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler17:57
|PGSUS
|74,80
|2.038.849.168
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,63
|265.688.304
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.032.903
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.899.440
|% 9,99
|
|BRYAT
|418,80
|75.816.809
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.086.375
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,24
|9.158.400
|% -9,96
|
|SEYKM
|27,60
|2.757.539
|% -7,75
|
|THYAO
|13,08
|3.052.246.588
|% 3,07
|
|PGSUS
|74,80
|2.038.849.168
|% 10,00
|
|GARAN
|9,78
|1.722.502.908
|% 0,62
|
|ODAS
|3,94
|1.236.625.238
|% -2,96
|
|SISE
|7,18
|818.713.652
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,13
|757.499.818
|% 3,40
|
|ISGYO
|2,29
|816.782.338
|% -3,78
|
|ODAS
|3,94
|1.236.625.238
|% -2,96
|
|TSKB
|1,69
|458.785.352
|% -2,87
|
|ALBRK
|2,03
|492.505.361
|% 4,64
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7201
|7,7235
|% -1,01
|
|Euro
|9,4677
|9,4771
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,4781
|10,5306
|% -0,20
|
|Frank
|8,7096
|8,7621
|% -0,77
|
|Riyal
|2,0542
|2,0645
|% -0,97
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|30,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|0,46
|