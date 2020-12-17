***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
17.12.2020 18:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893694
BIST
11:101.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:107,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:109,4779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:10467,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,90
|Açılış
|: 467,67
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:10
|HLGYO
|4,19
|81.611.484
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.803.840
|% 9,96
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|MARKA
|6,22
|6.279.219
|% 9,89
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|7.560.443
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.620.107
|% -9,98
|
|KARTN
|3.150,50
|143.657.424
|% -5,69
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,18
|728.009.217
|% 1,31
|
|PGSUS
|76,60
|543.872.469
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,19
|532.358.850
|% 2,34
|
|GARAN
|9,75
|268.341.452
|% -0,20
|
|TCELL
|16,05
|267.795.960
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,19
|532.358.850
|% 2,34
|
|ISGYO
|2,37
|178.647.835
|% 3,49
|
|TSKB
|1,70
|107.268.631
|% 1,19
|
|THYAO
|13,18
|728.009.217
|% 1,31
|
|NTHOL
|3,81
|184.843.126
|% 4,96
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7230
|7,7285
|% 0,33
|
|Euro
|9,4721
|9,4779
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,4232
|10,4755
|% 0,10
|
|Frank
|8,7020
|8,7544
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0555
|2,0658
|% 0,41
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-6,44
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,28
|51,28
|-0,22
|