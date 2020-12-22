***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 17:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894248
BIST
16:541.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 25,31
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
16:547,6362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
16:549,3475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
16:54460,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 460,70
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler16:54
|NIBAS
|70,95
|18.943.354
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.534.361
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|223.649.692
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|13.091.882
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|124.381.333
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|410.323.091
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|442.836.603
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,07
|2.049.112.796
|% 3,07
|
|THYAO
|12,49
|1.269.892.498
|% 2,21
|
|KRDMD
|5,40
|1.001.707.032
|% 4,45
|
|SISE
|7,13
|877.249.339
|% 1,42
|
|PETKM
|4,92
|843.209.007
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,44
|648.100.508
|% 2,13
|
|TSKB
|1,86
|775.111.100
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,17
|562.687.575
|% 2,84
|
|GARAN
|10,07
|2.049.112.796
|% 3,07
|
|ODAS
|4,10
|784.470.987
|% -0,24
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6320
|7,6362
|% -0,07
|
|Euro
|9,3425
|9,3475
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1946
|10,2457
|% -0,51
|
|Frank
|8,5822
|8,6339
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0277
|2,0379
|% -0,13
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|2,19
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-26,00
|
|Tam
|3.041
|3.117
|-28,28
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|-13,68
|
|Çeyrek
|737
|754
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,33
|50,33
|-0,58
|
Seans Raporu
16:54
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