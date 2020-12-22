***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 17:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894249
BIST
16:511.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,47
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
16:517,6315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
16:519,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
16:51460,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,51
|Açılış
|: 460,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler16:49
|NIBAS
|70,95
|18.724.841
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|223.285.297
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.495.476
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|100.146.476
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|124.334.719
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|410.040.573
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|442.665.161
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,01
|1.907.927.094
|% 2,46
|
|THYAO
|12,50
|1.260.716.088
|% 2,29
|
|KRDMD
|5,40
|994.409.257
|% 4,45
|
|SISE
|7,13
|841.643.805
|% 1,42
|
|PETKM
|4,91
|789.190.351
|% 3,59
|
|SKBNK
|1,45
|647.546.516
|% 2,84
|
|TSKB
|1,86
|743.786.209
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,16
|558.032.179
|% 2,37
|
|GARAN
|10,01
|1.907.927.094
|% 2,46
|
|ODAS
|4,10
|773.624.449
|% -0,24
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6293
|7,6360
|% -0,07
|
|Euro
|9,3364
|9,3459
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,1969
|10,2481
|% -0,48
|
|Frank
|8,5861
|8,6379
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0277
|2,0379
|% -0,13
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|2,20
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-26,00
|
|Tam
|3.041
|3.117
|-28,28
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|-13,68
|
|Çeyrek
|737
|754
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-0,61
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04YYAPI
Yüzde 9.09 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 034, 991 adet işlem
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17:01TLMAN
Yüzde 5.63 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 063, 757 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 35 artarak (% 1.85 ) 1, 557
-
17:00XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 798.00 milyon TL de
-
17:00BAKAB
Yüzde 5.61 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 466 adet işlem