***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 17:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894250
BIST
17:031.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,45
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:037,6402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:039,3473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:03461,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 461,37
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:03
|GEDZA
|27,50
|24.569.644
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|224.163.462
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|13.513.040
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|124.453.666
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.586.817
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.061.012
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|411.221.790
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,05
|2.111.586.185
|% 2,87
|
|THYAO
|12,50
|1.282.585.818
|% 2,29
|
|KRDMD
|5,45
|1.127.363.359
|% 5,42
|
|SISE
|7,12
|886.891.787
|% 1,28
|
|PETKM
|4,91
|856.525.914
|% 3,59
|
|SKBNK
|1,45
|650.132.746
|% 2,84
|
|TSKB
|1,87
|776.886.226
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,18
|602.350.938
|% 3,32
|
|GARAN
|10,05
|2.111.586.185
|% 2,87
|
|KRDMD
|5,45
|1.127.363.359
|% 5,42
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6361
|7,6402
|% -0,01
|
|Euro
|9,3380
|9,3473
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,2049
|10,2561
|% -0,41
|
|Frank
|8,5894
|8,6411
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0283
|2,0384
|% -0,10
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-27,00
|
|Tam
|3.040
|3.116
|-29,32
|
|Yarım
|1.469
|1.508
|-14,18
|
|Çeyrek
|737
|754
|-7,09
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,33
|50,33
|-0,58
|