***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 17:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894252
BIST
17:481.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,49
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:487,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:489,3375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0138
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:48460,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 460,67
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ALARK
|7,48
|273.257.891
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.382.512
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.094.452
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.209.289
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.706.594
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.791.974
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|412.919.334
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,73
|490.156.858
|% -9,99
|
|GARAN
|10,04
|2.331.333.970
|% 2,76
|
|THYAO
|12,46
|1.376.257.199
|% 1,96
|
|KRDMD
|5,41
|1.306.230.717
|% 4,64
|
|SISE
|7,13
|1.005.865.560
|% 1,42
|
|PETKM
|4,88
|991.478.032
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,45
|706.733.971
|% 2,84
|
|TSKB
|1,85
|831.248.527
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,17
|771.876.827
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,41
|1.306.230.717
|% 4,64
|
|GARAN
|10,04
|2.331.333.970
|% 2,76
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6450
|7,6483
|% 0,09
|
|Euro
|9,3326
|9,3375
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,1857
|10,2368
|% -0,59
|
|Frank
|8,5812
|8,6329
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0308
|2,0410
|% 0,02
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|0,07
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,12
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,83
|