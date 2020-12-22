***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 17:08
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894255
BIST
17:071.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 26,03
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:077,6466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:079,3549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:07461,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 461,38
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ALGYO
|22,66
|224.175.268
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|19.282.989
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|100.197.241
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|13.788.515
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|257.711.089
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.084.523
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|411.338.694
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|KLNMA
|29,00
|661.361
|% -9,09
|
|GARAN
|10,05
|2.112.527.704
|% 2,87
|
|THYAO
|12,48
|1.284.155.343
|% 2,13
|
|KRDMD
|5,47
|1.150.442.500
|% 5,80
|
|SISE
|7,13
|888.370.106
|% 1,42
|
|PETKM
|4,92
|863.080.967
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,45
|651.004.526
|% 2,84
|
|TSKB
|1,87
|777.520.083
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,18
|603.651.102
|% 3,32
|
|KRDMD
|5,47
|1.150.442.500
|% 5,80
|
|GARAN
|10,05
|2.112.527.704
|% 2,87
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6367
|7,6423
|% 0,01
|
|Euro
|9,3391
|9,3492
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2046
|10,2558
|% -0,41
|
|Frank
|8,5905
|8,6423
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0282
|2,0384
|% -0,10
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|2,20
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-26,00
|
|Tam
|3.041
|3.117
|-28,28
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|-13,68
|
|Çeyrek
|737
|754
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-0,61
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:16TKNSA
Yüzde 6.85 oranında artışla 12.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 564, 612 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 49 artarak (% 1.99 ) 1, 559
-
17:15XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 23, 886.00 milyon TL de
-
17:15ALGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 230, 694 adet işlem
-
17:12CMBTN
Yüzde 6.13 oranında artışla 221.60 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 058 adet işlem