***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 17:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894258
BIST
17:591.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,17
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:597,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:599,3391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0122
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:59461,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 461,46
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GEDZA
|27,50
|24.726.366
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|14.438.796
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|21.536.758
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|225.481.005
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|126.339.146
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|444.112.265
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|413.184.803
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|412.071
|% -10,00
|
|TUKAS
|9,73
|531.951.010
|% -9,99
|
|GARAN
|10,05
|2.475.502.741
|% 2,87
|
|THYAO
|12,44
|1.422.971.068
|% 1,80
|
|KRDMD
|5,38
|1.332.715.319
|% 4,06
|
|SISE
|7,12
|1.035.238.993
|% 1,28
|
|PETKM
|4,87
|1.000.817.034
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,45
|711.870.686
|% 2,84
|
|TSKB
|1,85
|837.287.487
|% -2,63
|
|EKGYO
|2,17
|776.021.515
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,38
|1.332.715.319
|% 4,06
|
|GARAN
|10,05
|2.475.502.741
|% 2,87
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6450
|7,6468
|% 0,07
|
|Euro
|9,3292
|9,3391
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,1721
|10,2231
|% -0,73
|
|Frank
|8,5812
|8,6329
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0311
|2,0413
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-2,35
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
|
|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,09
|50,09
|-0,82
|