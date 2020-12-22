***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 17:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894260
BIST
17:161.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:167,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0066
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:169,3526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:16461,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,90
|Açılış
|: 461,51
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ALARK
|7,48
|269.960.707
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|19.571.176
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|13.899.434
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.643.729
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|224.221.245
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.209.207
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|411.565.196
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,04
|2.120.284.288
|% 2,76
|
|THYAO
|12,49
|1.290.231.087
|% 2,21
|
|KRDMD
|5,43
|1.206.145.287
|% 5,03
|
|PETKM
|4,89
|907.834.836
|% 3,16
|
|SISE
|7,13
|890.427.918
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,45
|673.850.258
|% 2,84
|
|TSKB
|1,86
|779.431.944
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,19
|620.996.758
|% 3,79
|
|KRDMD
|5,43
|1.206.145.287
|% 5,03
|
|GARAN
|10,04
|2.120.284.288
|% 2,76
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6420
|7,6459
|% 0,06
|
|Euro
|9,3387
|9,3488
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,1990
|10,2501
|% -0,47
|
|Frank
|8,5908
|8,6425
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0286
|2,0388
|% -0,08
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|3,94
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|3.055
|3.101
|-27,00
|
|Tam
|3.040
|3.116
|-29,32
|
|Yarım
|1.469
|1.508
|-14,18
|
|Çeyrek
|737
|754
|-7,09
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-0,55
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:28EREGL
Yüzde 6.27 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 487, 465 adet işlem
-
17:26KRDMD
Yüzde 4.84 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 562, 473 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 24, 365.00 milyon TL de
-
17:25FONET
Yüzde 5.56 oranında artışla 12.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 323, 408 adet işlem
-
17:22BRKSN
Yüzde 8.61 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 776, 973 adet işlem