***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 17:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894261
BIST
17:201.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 21,27
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:207,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:209,3512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:20461,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 461,76
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:18
|NIBAS
|70,95
|19.913.286
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|272.176.776
|% 10,00
|
|ALGYO
|22,66
|224.472.522
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|13.920.955
|% 10,00
|
|GEDZA
|27,50
|24.651.566
|% 10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|411.813.617
|% -10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.302.386
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|EUYO
|4,40
|530.933
|% -9,09
|
|GARAN
|10,03
|2.141.053.659
|% 2,66
|
|THYAO
|12,47
|1.300.307.714
|% 2,05
|
|KRDMD
|5,43
|1.239.025.877
|% 5,03
|
|PETKM
|4,87
|921.639.897
|% 2,74
|
|SISE
|7,11
|907.796.090
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,46
|680.088.873
|% 3,55
|
|TSKB
|1,87
|784.473.650
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,17
|697.586.135
|% 2,84
|
|KRDMD
|5,43
|1.239.025.877
|% 5,03
|
|GARAN
|10,03
|2.141.053.659
|% 2,66
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6412
|7,6480
|% 0,09
|
|Euro
|9,3435
|9,3541
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,1943
|10,2454
|% -0,51
|
|Frank
|8,5849
|8,6366
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0295
|2,0397
|% -0,04
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|5,08
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-25,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-25,16
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-12,18
|
|Çeyrek
|738
|755
|-6,08
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,13
|50,13
|-0,78
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:29ATEKS
Yüzde 9.97 oranında artışla 31.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 079, 947 adet işlem
-
17:28EREGL
Yüzde 6.27 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 487, 465 adet işlem
-
17:26KRDMD
Yüzde 4.84 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 562, 473 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 1, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 24, 365.00 milyon TL de
-
17:25FONET
Yüzde 5.56 oranında artışla 12.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 323, 408 adet işlem