***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.12.2020 17:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894264
BIST
17:091.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 25,05
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.411
En Düşük
1.392
17:097,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6747
En Düşük
7,6145
17:099,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,3845
En Düşük
9,3099
17:09461,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 461,51
|
|Önceki Kapanış
|: 460,90
|
463,60
En Düşük
458,45
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ALGYO
|22,66
|224.175.268
|% 10,00
|
|NIBAS
|70,95
|19.282.989
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|100.197.241
|% 10,00
|
|MRSHL
|331,10
|13.788.515
|% 10,00
|
|ALARK
|7,48
|257.711.089
|% 10,00
|
|HLGYO
|4,14
|443.084.523
|% -10,00
|
|KARTN
|2.435,50
|411.338.694
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|495.392
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|322.987
|% -10,00
|
|KLNMA
|29,00
|661.361
|% -9,09
|
|GARAN
|10,05
|2.112.527.704
|% 2,87
|
|THYAO
|12,48
|1.284.155.343
|% 2,13
|
|KRDMD
|5,47
|1.150.442.500
|% 5,80
|
|SISE
|7,13
|888.370.106
|% 1,42
|
|PETKM
|4,92
|863.080.967
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,45
|651.004.526
|% 2,84
|
|TSKB
|1,87
|777.520.083
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,18
|603.651.102
|% 3,32
|
|KRDMD
|5,47
|1.150.442.500
|% 5,80
|
|GARAN
|10,05
|2.112.527.704
|% 2,87
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6392
|7,6450
|% 0,05
|
|Euro
|9,3435
|9,3548
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,2046
|10,2558
|% -0,41
|
|Frank
|8,5905
|8,6423
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0282
|2,0384
|% -0,10
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|5,08
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-25,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-25,16
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-12,18
|
|Çeyrek
|738
|755
|-6,08
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,13
|50,13
|-0,78
|
Seans Raporu
17:09
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17:22BRKSN
Yüzde 8.61 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 776, 973 adet işlem
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17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 22 artarak (% 1.95 ) 1, 267
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17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BRSAN, ROYAL, SEKFK, SMART, BRYAT, MRSHL, BAGFS, YYAPI, DOCO
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17:20
EPLAS, BASCM, YYAPI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:20
CELHA, TACTR, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında