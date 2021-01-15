***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.01.2021 19:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.537
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En Düşük
1.516
18:057,4650
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7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0269
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444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
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|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
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|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
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|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4565
|7,4650
|% 1,41
|
|Euro
|9,0184
|9,0269
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,0949
|10,1456
|% 0,44
|
|Frank
|8,3436
|8,3939
|% 0,95
|
|Riyal
|1,9817
|1,9916
|% 1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-22,40
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,86
|54,86
|-1,56
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