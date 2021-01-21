***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.01.2021 14:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903656
BIST
16:081.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:087,3610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0581
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:088,9656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0200
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:08443,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,63
|Açılış
|: 443,12
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler16:08
|DITAS
|40,92
|4.438.270
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|AYCES
|83,15
|16.139.306
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,11
|70.436.693
|% -7,43
|
|GARAN
|10,21
|1.983.436.222
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,53
|1.791.980.964
|% 2,85
|
|KARSN
|4,55
|1.070.630.715
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,02
|963.937.029
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,25
|794.298.057
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,53
|1.791.980.964
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,60
|574.942.957
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|500.350.711
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,25
|794.298.057
|% 1,88
|
|KARSN
|4,55
|1.070.630.715
|% 9,90
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3593
|7,3610
|% -0,78
|
|Euro
|8,9597
|8,9656
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,0835
|10,1341
|% -0,11
|
|Frank
|8,2854
|8,3353
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -0,55
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-1,34
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.985
|1,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,00
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,83
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,42
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|-0,20
|