***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2021 15:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907206
BIST
16:441.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:447,1633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:448,6150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0525
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:44423,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,29
|Açılış
|: 423,92
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MERKO
|9,02
|149.220.236
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.917.074
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,55
|19.199.910
|% -5,89
|
|EKGYO
|2,51
|2.176.889.882
|% 2,03
|
|GARAN
|9,98
|1.369.564.544
|% 2,99
|
|KOZAL
|122,90
|1.093.027.479
|% 1,32
|
|ODAS
|4,13
|921.351.338
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,08
|786.283.797
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,51
|2.176.889.882
|% 2,03
|
|TSKB
|1,87
|570.062.422
|% 1,63
|
|ODAS
|4,13
|921.351.338
|% 2,99
|
|GSDHO
|2,66
|534.986.999
|% 5,98
|
|DOHOL
|4,08
|786.283.797
|% -3,32
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1593
|7,1633
|% -0,54
|
|Euro
|8,6083
|8,6150
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,7561
|9,8051
|% -0,54
|
|Frank
|7,9467
|7,9946
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9065
|1,9160
|% -0,41
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,18
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.802
|2.873
|5,30
|
|Yarım
|1.354
|1.390
|2,56
|
|Çeyrek
|679
|695
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,10
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,11
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|0,43
|
Seans Raporu
16:44
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16:57TSGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 966, 799 adet işlem
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16:56XU100
Endeks 1, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 951.00 milyon TL de
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16:56PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 736, 705 adet işlem
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16:55SKTAS
Yüzde 5.98 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 215, 483 adet işlem
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16:54KNFRT
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 557, 272 adet işlem