***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2021 15:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907210
BIST
16:441.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:447,1633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:448,6150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0525
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:44423,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,25
|Açılış
|: 423,92
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:42
|MERKO
|9,02
|149.150.574
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.907.229
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|VERTU
|31,70
|280.851.884
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|GARAN
|9,99
|1.346.752.947
|% 3,10
|
|KOZAL
|122,90
|1.090.882.989
|% 1,32
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,51
|2.165.984.672
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|569.754.435
|% 1,09
|
|ODAS
|4,13
|921.111.007
|% 2,99
|
|GSDHO
|2,65
|531.926.677
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,09
|782.754.002
|% -3,08
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1619
|7,1669
|% -0,49
|
|Euro
|8,6146
|8,6189
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,7504
|9,7993
|% -0,60
|
|Frank
|7,9435
|7,9914
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9055
|1,9150
|% -0,46
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|1,91
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,41
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,68
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|0,37
|
Seans Raporu
16:42
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-
16:54KNFRT
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 557, 272 adet işlem
-
16:53AKYHO
Yüzde 4.38 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 208, 753 adet işlem
-
16:52GEDIK
Yüzde 7.74 oranında artışla 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 087, 426 adet işlem
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16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 59 artarak (% 0.65 ) 1, 334
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, TACTR, AYEN, IDEAS, EKIZ, TSGYO, AGYO, DIRIT, COSMO, PENGD