***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2021 15:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907211
BIST
16:481.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:487,1633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:488,6137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0538
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:48423,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,42
|Açılış
|: 423,79
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:46
|MERKO
|9,02
|149.220.236
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.917.074
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,57
|19.234.895
|% -5,71
|
|EKGYO
|2,50
|2.177.553.659
|% 1,63
|
|GARAN
|9,98
|1.371.376.661
|% 2,99
|
|KOZAL
|123,00
|1.093.785.013
|% 1,40
|
|ODAS
|4,12
|921.850.445
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,08
|786.544.776
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,50
|2.177.553.659
|% 1,63
|
|TSKB
|1,86
|570.203.862
|% 1,09
|
|ODAS
|4,12
|921.850.445
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,68
|539.898.754
|% 6,77
|
|DOHOL
|4,08
|786.544.776
|% -3,32
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1596
|7,1652
|% -0,52
|
|Euro
|8,6098
|8,6161
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,7605
|9,8095
|% -0,50
|
|Frank
|7,9484
|7,9963
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9072
|1,9168
|% -0,36
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|1,91
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,41
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,68
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|0,37
|
Seans Raporu
16:46
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16:59TRCAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 666, 296 adet işlem
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16:57TSGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 966, 799 adet işlem
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16:56XU100
Endeks 1, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 951.00 milyon TL de
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16:56PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 736, 705 adet işlem
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16:55SKTAS
Yüzde 5.98 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 215, 483 adet işlem