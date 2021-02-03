Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

03.02.2021 15:35



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907216


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:521.522
Değişim :  0,70% |  10,59
Açılış :  1.521  
Önceki Kapanış :  1.511  
En Yüksek
1.527 En Düşük
1.509
BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 9,02 149.231.484 % 10,00  
IDEAS 19,69 20.917.074 % 10,00  
EKIZ 10,56 3.270.802 % 10,00  
YESIL 242,00 12.335.752 % 10,00  
UZERB 71,50 1.356.355 % 10,00  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Dolar 7,1614 7,1658 % -0,51  
Euro 8,6099 8,6143 % -0,61  
Sterlin 9,7567 9,8057 % -0,54  
Frank 7,9461 7,9939 % -0,53  
Riyal 1,9063 1,9159 % -0,41  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 2,18  
Altın Gr. 424 424 -1,31  
Cumhuriyet 2.815 2.857 5,00  
Tam 2.802 2.873 5,30  
Yarım 1.354 1.390 2,56  
Çeyrek 679 695 1,28  
Gümüş.Ons 27,05 27,10 0,64  
Gümüş Gr. 6,24 6,24 0,11  
B. Petrol 58,23 58,23 0,43  
Seans Raporu 16:52
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru