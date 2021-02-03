***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2021 15:35
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aracılık işlemleri için ödenen komisyonlarda değişiklik yapılması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907216
BIST
16:521.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:527,1658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:528,6143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0532
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:52423,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,59
|Açılış
|: 423,62
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MERKO
|9,02
|149.231.484
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.917.074
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|NIBAS
|33,00
|44.067.550
|% -8,33
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|EKGYO
|2,51
|2.178.396.442
|% 2,03
|
|GARAN
|9,96
|1.393.023.742
|% 2,79
|
|KOZAL
|122,60
|1.097.715.980
|% 1,07
|
|ODAS
|4,12
|925.204.087
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,08
|787.189.453
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,51
|2.178.396.442
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|576.394.663
|% 1,09
|
|ODAS
|4,12
|925.204.087
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,70
|556.374.881
|% 7,57
|
|DOHOL
|4,08
|787.189.453
|% -3,32
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1614
|7,1658
|% -0,51
|
|Euro
|8,6099
|8,6143
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,7567
|9,8057
|% -0,54
|
|Frank
|7,9461
|7,9939
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9063
|1,9159
|% -0,41
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,18
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.802
|2.873
|5,30
|
|Yarım
|1.354
|1.390
|2,56
|
|Çeyrek
|679
|695
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,10
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,11
|
|B. Petrol
|58,23
|58,23
|0,43
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:04DERIM
Yüzde 4.67 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 877, 749 adet işlem
-
17:03DGGYO
Yüzde 6.56 oranında artışla 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 782 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 16 artarak (% 0.45 ) 1, 610
-
17:01XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 23, 145.00 milyon TL de
-
16:59TRCAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 666, 296 adet işlem