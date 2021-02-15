***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.02.2021 17:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon'un dönüşümüne ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909665
BIST
17:061.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 19,52
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
17:066,9533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0824
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:068,4361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0899
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:06406,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -5,73
|Açılış
|: 406,37
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,33
BIST En Aktif Hisseler17:06
|VAKFN
|12,32
|12.520.466
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.032.817
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|148,90
|3.414.145.557
|% 3,26
|
|SASA
|37,86
|1.698.829.972
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.129.859.265
|% 2,75
|
|GUBRF
|73,20
|880.856.911
|% 5,86
|
|PETKM
|5,11
|760.152.663
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,54
|417.166.435
|% 0,79
|
|PETKM
|5,11
|760.152.663
|% 2,61
|
|ALBRK
|2,32
|292.732.848
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,73
|350.343.063
|% 1,11
|
|CEMAS
|2,28
|235.120.021
|% 2,70
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9516
|6,9533
|% -1,17
|
|Euro
|8,4322
|8,4361
|% -1,05
|
|Sterlin
|9,6407
|9,6891
|% -0,78
|
|Frank
|7,7778
|7,8247
|% -1,01
|
|Riyal
|1,8489
|1,8582
|% -1,13
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-3,15
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-29,00
|
|Tam
|2.702
|2.769
|-25,84
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-12,51
|
|Çeyrek
|655
|670
|-6,25
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,57
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,26
|63,26
|0,83
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:19PETUN
Yüzde 4.46 oranında artışla 25.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 952, 858 adet işlem
-
17:18AVGYO
Yüzde 6.12 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 569, 736 adet işlem
-
17:15IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 268, 906 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, DOHOL, KRDMD
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 05 artarak (% 1.26 ) 1, 365