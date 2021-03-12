***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.03.2021 15:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917930
BIST
15:561.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
|: 1.556
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1.562
En Düşük
1.549
15:567,5762
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,5400
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|Önceki Kapanış
|: 7,4800
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7,6170
En Düşük
7,4594
15:569,0444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 9,0000
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|Önceki Kapanış
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9,0897
En Düşük
8,9387
15:56414,58
En Yüksek
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|Açılış
|: 414,58
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|Önceki Kapanış
|: 414,42
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417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:54
|TRILC
|17,71
|10.106.052
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.422.026
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.045.096
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,45
|2.798.036
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,02
|41.609.979
|% -6,63
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|GLRYH
|10,75
|13.633.307
|% -5,29
|
|GARAN
|8,99
|1.141.442.444
|% 0,33
|
|SASA
|45,16
|959.801.061
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,31
|588.366.654
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,58
|575.830.729
|% 1,34
|
|TCELL
|16,65
|527.023.119
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,31
|588.366.654
|% -0,43
|
|GARAN
|8,99
|1.141.442.444
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,75
|343.727.041
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,92
|82.226.121
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,58
|575.830.729
|% 1,34
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5644
|7,5725
|% 1,29
|
|Euro
|9,0291
|9,0374
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,4721
|10,5246
|% 0,40
|
|Frank
|8,0973
|8,1461
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0086
|2,0187
|% 1,06
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-17,33
|
|Altın Gr.
|415
|416
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.758
|2.800
|-19,00
|
|Tam
|2.745
|2.816
|-7,30
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-3,52
|
|Çeyrek
|665
|681
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-0,19
|