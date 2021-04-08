***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.04.2021 16:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925271
BIST
18:001.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:008,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
18:009,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:00460,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,93
|Açılış
|: 460,25
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SILVR
|6,71
|26.761.782
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.197.686
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.163.481
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|249.456
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.741.163
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.782.120
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|IZFAS
|9,51
|41.859.802
|% -9,69
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|787.432.653
|% 9,95
|
|GARAN
|6,78
|707.576.757
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,43
|608.159.740
|% 0,95
|
|SISE
|7,44
|603.280.138
|% 0,68
|
|THYAO
|12,54
|602.942.591
|% -2,41
|
|DOHOL
|3,35
|599.864.803
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,93
|307.254.748
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|249.608.388
|% -0,91
|
|GARAN
|6,78
|707.576.757
|% -0,88
|
|TSKB
|1,40
|138.842.130
|% -0,71
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1487
|8,1558
|% 0,12
|
|Euro
|9,7143
|9,7259
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1547
|11,2106
|% -0,07
|
|Frank
|8,7700
|8,8228
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1670
|2,1778
|% 0,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,30
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de