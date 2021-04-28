***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.04.2021 10:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931595
BIST
11:101.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:108,2027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:109,9106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0225
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:10466,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,34
|Açılış
|: 466,73
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:08
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.512.720
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.358.158
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.902.991
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.372.020
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|851.197
|% -9,78
|
|PENGD
|3,63
|28.334.744
|% -7,40
|
|GARAN
|7,15
|269.691.406
|% 0,42
|
|PETKM
|6,48
|252.542.765
|% -0,61
|
|EREGL
|19,54
|241.624.213
|% 0,46
|
|THYAO
|11,92
|217.596.645
|% -0,08
|
|KRDMD
|7,18
|207.339.857
|% 0,98
|
|PETKM
|6,48
|252.542.765
|% -0,61
|
|GARAN
|7,15
|269.691.406
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,09
|76.110.199
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,18
|207.339.857
|% 0,98
|
|TSKB
|1,20
|30.268.780
|% 0,00
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1960
|8,1995
|% -0,07
|
|Euro
|9,8983
|9,9046
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,3462
|11,4031
|% -0,35
|
|Frank
|8,9195
|8,9732
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1802
|2,1912
|% -0,13
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,29
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,99
|65,99
|0,12
|