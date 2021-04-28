***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.04.2021 10:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931596
BIST
10:261.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:268,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1985
10:269,9217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0114
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,9056
10:26466,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,37
|Açılış
|: 466,70
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,44
BIST En Aktif Hisseler10:26
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.331.855
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|525.952
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.138.738
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|738.703
|% -9,78
|
|FRIGO
|33,80
|6.154.235
|% -9,29
|
|ALMAD
|2,23
|49.256
|% -7,08
|
|GARAN
|7,19
|187.539.093
|% 0,98
|
|PETKM
|6,56
|166.005.020
|% 0,61
|
|EREGL
|19,56
|120.605.605
|% 0,57
|
|SASA
|36,28
|81.627.839
|% -1,09
|
|VESTL
|30,02
|79.952.644
|% -6,01
|
|GARAN
|7,19
|187.539.093
|% 0,98
|
|PETKM
|6,56
|166.005.020
|% 0,61
|
|TSKB
|1,21
|27.001.496
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,09
|39.964.012
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,81
|22.580.054
|% 0,00
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2137
|8,2183
|% 0,16
|
|Euro
|9,9099
|9,9217
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,3779
|11,4350
|% -0,07
|
|Frank
|8,9293
|8,9831
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1871
|2,1980
|% 0,18
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-10,33
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|0,29
|