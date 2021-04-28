***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.04.2021 10:43
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931602
BIST
10:521.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:528,2006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0044
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2452
En Düşük
8,1847
10:529,9077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0254
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9649
En Düşük
9,8946
10:52467,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,98
|Açılış
|: 467,10
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,00
BIST En Aktif Hisseler10:52
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.484.149
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.303.971
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.759.674
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.275.618
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|786.930
|% -9,78
|
|ERSU
|4,31
|1.232.145
|% -7,31
|
|GARAN
|7,17
|240.437.752
|% 0,70
|
|PETKM
|6,51
|221.888.861
|% -0,15
|
|EREGL
|19,55
|181.621.038
|% 0,51
|
|THYAO
|11,96
|165.743.243
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,18
|161.472.378
|% 0,98
|
|PETKM
|6,51
|221.888.861
|% -0,15
|
|GARAN
|7,17
|240.437.752
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,08
|69.417.883
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|28.506.366
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,18
|161.472.378
|% 0,98
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1951
|8,2006
|% -0,05
|
|Euro
|9,9031
|9,9077
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,3593
|11,4162
|% -0,24
|
|Frank
|8,9214
|8,9751
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1830
|2,1940
|% 0,00
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,29
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,99
|65,99
|0,12
|