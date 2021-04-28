***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
28.04.2021 10:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931608
BIST
11:041.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,40
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:048,1988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:049,9062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0269
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:04466,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,47
|Açılış
|: 466,61
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|AYCES
|65,05
|3.358.158
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.497.718
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.792.711
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.349.523
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|837.365
|% -9,78
|
|PENGD
|3,63
|26.728.417
|% -7,40
|
|GARAN
|7,17
|266.318.795
|% 0,70
|
|PETKM
|6,49
|245.435.768
|% -0,46
|
|EREGL
|19,58
|221.239.442
|% 0,67
|
|KRDMD
|7,20
|200.195.063
|% 1,27
|
|THYAO
|11,90
|196.893.436
|% -0,25
|
|PETKM
|6,49
|245.435.768
|% -0,46
|
|GARAN
|7,17
|266.318.795
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,08
|74.825.459
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,20
|200.195.063
|% 1,27
|
|TSKB
|1,20
|30.010.993
|% 0,00
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1953
|8,1988
|% -0,08
|
|Euro
|9,8981
|9,9062
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,3393
|11,3962
|% -0,41
|
|Frank
|8,9130
|8,9666
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1794
|2,1904
|% -0,16
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-7,29
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,99
|65,99
|0,12
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
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11:16BAKAB
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 18.93 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 372 adet işlem
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11:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, KOZAA, KOZAL
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11:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TUPRS, KCHOL
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11:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5 kaybederek (% -0.41 ) 1, 203
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11:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INTEM, TKURU, UZERB, AYCES, MERIT, LUKSK, UFUK, SEYKM, MMCAS