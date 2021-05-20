***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.05.2021 20:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2021 tarih ve
E-12233903-305.01.01-6286
sayılı yazısı ile izin verilmiş olup konuya ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937089
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.455
En Düşük
1.439
18:058,3926
En Yüksek
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8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2814
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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10,2814
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10,2024
18:05505,88
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|| 0,17
|Açılış
|: 505,86
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|Önceki Kapanış
|: 505,71
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508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3684
|8,3926
|% -0,24
|
|Euro
|10,2419
|10,2814
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8540
|11,9135
|% 0,14
|
|Frank
|9,2965
|9,3525
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2280
|2,2391
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|7,42
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,15
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,02
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|B. Petrol
|64,87
|64,87
|-1,78
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