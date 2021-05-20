***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2021 tarih veE-12233903-305.01.01-6286sayılı yazısı ile izin verilmiş olup konuya ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937089BIST