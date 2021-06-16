***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
16.06.2021 16:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942653
BIST
17:211.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:218,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:2110,3615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0208
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:21509,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,84
|Açılış
|: 509,63
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:20
|OYYAT
|25,06
|115.320.975
|% 7,00
|
|BASGZ
|9,71
|102.789.426
|% -0,61
|
|UNLU
|6,04
|33.089.262
|% -2,58
|
|ATATP
|26,38
|29.273.009
|% -6,78
|
|BOBET
|5,60
|829.884.925
|% -7,13
|
|UNLU
|6,04
|33.089.262
|% -2,58
|
|BASGZ
|9,71
|102.789.426
|% -0,61
|
|OYYAT
|25,06
|115.320.975
|% 7,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5395
|8,5428
|% -0,17
|
|Euro
|10,3577
|10,3650
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0096
|12,0699
|% -0,06
|
|Frank
|9,4531
|9,5100
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2698
|2,2811
|% -0,23
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-2,49
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.382
|3.433
|-12,00
|
|Tam
|3.367
|3.451
|-8,12
|
|Yarım
|1.627
|1.670
|-3,93
|
|Çeyrek
|816
|835
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,46
|