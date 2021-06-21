***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.06.2021 12:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İş Portföy Birikim Hesabı Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Bünyesinde Birleştirilmesine İlişkin İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943332
BIST
15:281.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,18
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:288,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:2810,4461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0783
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:28502,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 502,25
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:28
|OZBAL
|10,12
|7.742.377
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.639
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,67
|11.752.282
|% 9,75
|
|VAKFN
|9,51
|123.805.709
|% 8,81
|
|METUR
|6,39
|63.610.741
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.116.822
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,51
|1.113.958.564
|% -0,21
|
|GARAN
|8,11
|547.383.455
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,10
|491.901.607
|% 1,94
|
|EREGL
|18,00
|416.065.753
|% 1,18
|
|KRDMD
|6,79
|410.839.426
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|491.901.607
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|239.645.115
|% -0,47
|
|THYAO
|14,51
|1.113.958.564
|% -0,21
|
|GARAN
|8,11
|547.383.455
|% -0,61
|
|TSKB
|1,29
|84.262.208
|% -1,53
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7817
|8,7833
|% 0,53
|
|Euro
|10,4419
|10,4461
|% 0,76
|
|Sterlin
|12,1614
|12,2224
|% 1,10
|
|Frank
|9,5013
|9,5585
|% 0,75
|
|Riyal
|2,3374
|2,3491
|% 0,63
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,37
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,78
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|41,00
|
|Tam
|3.316
|3.399
|38,61
|
|Yarım
|1.603
|1.644
|18,68
|
|Çeyrek
|804
|822
|9,33
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|0,02
|