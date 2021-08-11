***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
11.08.2021 15:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957277
BIST
16:591.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
16:598,6561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0575
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
16:5910,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0779
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
16:59484,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,74
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler16:59
|MARKA
|5,06
|3.119.530
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.312.723
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|19.763.593
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.096.246
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|251.841.932
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.592.212
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|369.189
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,08
|88.598.153
|% -8,82
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,08
|1.820.304.125
|% 0,87
|
|GARAN
|9,12
|1.193.128.127
|% 0,11
|
|SISE
|8,37
|1.038.708.898
|% -0,24
|
|EREGL
|19,38
|950.835.504
|% -1,67
|
|GENIL
|16,43
|897.299.776
|% 4,45
|
|KRDMD
|8,08
|1.820.304.125
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,43
|389.741.178
|% -2,41
|
|GARAN
|9,12
|1.193.128.127
|% 0,11
|
|SISE
|8,37
|1.038.708.898
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,83
|193.124.818
|% -1,08
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6515
|8,6561
|% 0,67
|
|Euro
|10,1554
|10,1716
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,9549
|12,0148
|% 0,88
|
|Frank
|9,3510
|9,4073
|% 0,88
|
|Riyal
|2,3002
|2,3118
|% 0,73
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|13,95
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,58
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|48,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|47,64
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|23,05
|
|Çeyrek
|776
|794
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|-0,80
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