***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.08.2021 09:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960129
BIST
12:351.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:358,4362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:359,9048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:35489,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|24,86
|15.194.059
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|61.291.169
|% 9,99
|
|IZFAS
|7,75
|22.001.524
|% 8,85
|
|AYCES
|62,00
|3.167.880
|% 8,30
|
|BRLSM
|11,77
|411.457.114
|% 6,90
|
|PENTA
|77,80
|2.442.906
|% -9,95
|
|DAGI
|3,49
|13.907.413
|% -7,43
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|SANFM
|21,14
|2.653.749
|% -4,60
|
|SELGD
|7,37
|12.589.430
|% -4,53
|
|THYAO
|12,70
|563.570.148
|% 1,68
|
|GARAN
|9,54
|447.262.158
|% -0,10
|
|KRDMD
|7,79
|413.615.346
|% 1,56
|
|BRLSM
|11,77
|411.457.114
|% 6,90
|
|BASGZ
|24,60
|288.921.471
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,88
|142.318.278
|% 1,08
|
|ODAS
|1,45
|78.029.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,79
|413.615.346
|% 1,56
|
|GARAN
|9,54
|447.262.158
|% -0,10
|
|THYAO
|12,70
|563.570.148
|% 1,68
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4336
|8,4362
|% 0,20
|
|Euro
|9,9004
|9,9048
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,5330
|11,5908
|% 0,02
|
|Frank
|9,2100
|9,2655
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2423
|2,2535
|% 0,09
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,27
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|-11,00
|
|Tam
|3.226
|3.308
|-8,92
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-4,32
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,75
|