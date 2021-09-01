***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2021 18:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961240
BIST
17:481.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,35
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:488,2965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:489,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8519
En Düşük
9,7770
17:48483,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,79
|Açılış
|: 483,65
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:48
|EGEPO
|5,50
|672.749
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.464.218
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.087.421
|% 9,98
|
|KARYE
|14,03
|24.346.716
|% -8,00
|
|SEYKM
|19,46
|23.703.205
|% -3,85
|
|EUKYO
|5,53
|2.473.679
|% -3,83
|
|AGYO
|3,56
|15.090.215
|% -3,78
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|GARAN
|9,87
|1.185.900.361
|% -0,10
|
|THYAO
|12,93
|1.034.955.722
|% 1,97
|
|SASA
|27,90
|606.856.683
|% 1,53
|
|KOZAL
|105,00
|578.986.560
|% 1,55
|
|TUPRS
|103,80
|548.203.689
|% 2,06
|
|YKBNK
|2,63
|539.342.646
|% -0,38
|
|GARAN
|9,87
|1.185.900.361
|% -0,10
|
|ODAS
|1,52
|177.793.516
|% 4,11
|
|THYAO
|12,93
|1.034.955.722
|% 1,97
|
|PETKM
|6,18
|490.291.324
|% -0,32
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2944
|8,2965
|% -0,11
|
|Euro
|9,8381
|9,8427
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,3964
|11,4535
|% 0,03
|
|Frank
|9,0293
|9,0837
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2043
|2,2153
|% -0,17
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,77
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|70,65
|70,65
|-0,99
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem