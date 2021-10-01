***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.10.2021 18:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,93
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.406
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1.408
En Düşük
1.395
18:058,8620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 8,8350
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|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8958
En Düşük
8,8207
18:0510,2795
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,2400
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|: 10,2700
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10,3222
En Düşük
10,2389
18:05502,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 502,18
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|Önceki Kapanış
|: 501,75
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502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|UZERB
|31,90
|1.188.382
|% 10,00
|
|NUGYO
|9,35
|15.826.770
|% 10,00
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|KARYE
|17,50
|145.543.952
|% 9,99
|
|YEOTK
|69,40
|63.013.918
|% -9,99
|
|RALYH
|5,29
|172.988
|% -9,88
|
|EUYO
|3,37
|3.295.340
|% -9,65
|
|BIOEN
|30,00
|316.126.783
|% -9,42
|
|OYLUM
|8,65
|40.229.361
|% -7,39
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,72
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% -0,83
|
|GARAN
|9,28
|1.519.084.379
|% 0,43
|
|MAREN
|9,14
|1.082.871.193
|% 9,99
|
|ODAS
|1,38
|160.503.535
|% 0,73
|
|SISE
|8,19
|950.601.210
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8551
|8,8620
|% -0,29
|
|Euro
|10,2748
|10,2795
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9846
|12,0447
|% 0,45
|
|Frank
|9,4926
|9,5498
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3557
|2,3676
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|4,50
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,28
|