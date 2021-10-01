***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.10.2021 18:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966171
BIST
18:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 1.406
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1.408
En Düşük
1.395
18:008,8717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 8,8350
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|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8958
En Düşük
8,8207
18:0010,2935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 10,2400
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|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3222
En Düşük
10,2389
18:00501,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 501,44
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|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUGYO
|9,35
|15.809.660
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|145.507.184
|% 9,99
|
|MAREN
|9,14
|1.082.500.813
|% 9,99
|
|CRFSA
|48,32
|54.081.474
|% 9,97
|
|YEOTK
|69,40
|62.952.083
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|312.253.558
|% -9,96
|
|EUYO
|3,36
|3.118.052
|% -9,92
|
|RALYH
|5,29
|162.408
|% -9,88
|
|OYLUM
|8,76
|39.809.491
|% -6,21
|
|GARAN
|9,27
|1.457.936.232
|% 0,32
|
|THYAO
|14,08
|1.317.075.130
|% 0,93
|
|MAREN
|9,14
|1.082.500.813
|% 9,99
|
|SISE
|8,21
|915.885.599
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,39
|609.044.501
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|609.044.501
|% -0,83
|
|GARAN
|9,27
|1.457.936.232
|% 0,32
|
|MAREN
|9,14
|1.082.500.813
|% 9,99
|
|ODAS
|1,39
|155.959.342
|% 1,46
|
|SISE
|8,21
|915.885.599
|% 0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8657
|8,8717
|% -0,18
|
|Euro
|10,2834
|10,2935
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9682
|12,0282
|% 0,31
|
|Frank
|9,4966
|9,5538
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3565
|2,3683
|% -0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|78,14
|78,14
|-0,17
|