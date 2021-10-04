***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 09:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966317
BIST
12:391.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.406
En Düşük
1.400
12:398,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:3910,3085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0401
|Açılış
|: 10,2800
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|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,3295
En Düşük
10,2576
12:39499,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 499,71
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|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:39
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.333.960
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.308.512
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|11.956.244
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.731.920
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.702.414
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.951.474
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,10
|188.105.582
|% -9,67
|
|YAPRK
|31,38
|35.059.952
|% -3,86
|
|DGGYO
|10,42
|694.098
|% -3,25
|
|MAREN
|9,89
|520.849.321
|% 8,21
|
|GARAN
|9,34
|438.050.242
|% 0,65
|
|THYAO
|14,13
|353.840.647
|% 0,57
|
|TUPRS
|115,40
|342.109.934
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,40
|249.108.694
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|249.108.694
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|106.007.202
|% 1,69
|
|MAREN
|9,89
|520.849.321
|% 8,21
|
|GARAN
|9,34
|438.050.242
|% 0,65
|
|KIMMR
|3,44
|125.197.840
|% -0,29
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8709
|8,8737
|% 0,21
|
|Euro
|10,3032
|10,3085
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,9934
|12,0536
|% 0,28
|
|Frank
|9,5114
|9,5687
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3578
|2,3696
|% 0,16
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-9,69
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-7,38
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-3,57
|
|Çeyrek
|797
|815
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-0,03
|