***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 09:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966321
BIST
11:091.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:098,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:0910,3047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0363
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3227
En Düşük
10,2576
11:09500,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,09
|Açılış
|: 500,33
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
499,76
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.140.332
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|10.959.722
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.234.139
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.558.453
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.444.737
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.735.703
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,58
|63.462.241
|% -8,07
|
|EUYO
|3,21
|1.108.260
|% -4,75
|
|YEOTK
|66,60
|23.757.450
|% -4,03
|
|MAREN
|9,87
|403.960.772
|% 7,99
|
|GARAN
|9,36
|314.875.841
|% 0,86
|
|TUPRS
|114,80
|236.378.177
|% 1,15
|
|THYAO
|14,14
|204.231.528
|% 0,64
|
|VESTL
|25,46
|166.743.967
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,41
|109.542.425
|% 0,84
|
|MAREN
|9,87
|403.960.772
|% 7,99
|
|EKGYO
|1,80
|71.490.864
|% 1,69
|
|GARAN
|9,36
|314.875.841
|% 0,86
|
|KIMMR
|3,41
|95.246.952
|% -1,16
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8645
|8,8675
|% 0,14
|
|Euro
|10,2986
|10,3047
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,9942
|12,0544
|% 0,29
|
|Frank
|9,5019
|9,5592
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3574
|2,3692
|% 0,15
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-5,83
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,53
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|-0,36
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:19UNLU
Yüzde 4.11 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 948, 340 adet işlem
-
11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 44 artarak (% 0.23 ) 1, 502
-
11:18XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 2, 855.00 milyon TL de
-
11:17ALCTL
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 689, 623 adet işlem
-
11:16DARDL
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 613, 328 adet işlem