***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 09:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966322
BIST
12:441.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.406
En Düşük
1.400
12:448,8737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:4410,3081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0397
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,3295
En Düşük
10,2576
12:44499,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,88
|Açılış
|: 499,54
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|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:42
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.333.994
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.976.526
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.310.012
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.731.920
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.703.583
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.013.722
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,10
|189.511.875
|% -9,67
|
|YAPRK
|31,44
|35.281.697
|% -3,68
|
|CRFSA
|46,60
|28.344.736
|% -3,56
|
|MAREN
|9,90
|521.331.411
|% 8,32
|
|GARAN
|9,35
|462.254.149
|% 0,75
|
|THYAO
|14,14
|356.829.538
|% 0,64
|
|TUPRS
|115,30
|346.214.588
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,41
|249.352.798
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,41
|249.352.798
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,80
|106.010.528
|% 1,69
|
|MAREN
|9,90
|521.331.411
|% 8,32
|
|GARAN
|9,35
|462.254.149
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,44
|125.821.832
|% -0,29
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8706
|8,8737
|% 0,21
|
|Euro
|10,3029
|10,3081
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,9943
|12,0544
|% 0,29
|
|Frank
|9,5109
|9,5682
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3580
|2,3699
|% 0,18
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-9,11
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-7,38
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-3,57
|
|Çeyrek
|797
|815
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,22
|79,22
|-0,06
|