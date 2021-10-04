***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 09:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966323
BIST
12:471.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.406
En Düşük
1.400
12:478,8752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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8,8851
En Düşük
8,8428
12:4710,3080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0396
|Açılış
|: 10,2800
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|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,3295
En Düşük
10,2576
12:47499,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,83
|Açılış
|: 499,59
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|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.334.492
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.976.537
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.310.012
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.735.330
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.709.511
|% -9,94
|
|BIOEN
|27,02
|203.593.661
|% -9,93
|
|RALYH
|4,77
|7.087.180
|% -9,83
|
|CRFSA
|46,68
|28.747.606
|% -3,39
|
|SAYAS
|21,48
|7.819.196
|% -3,33
|
|MAREN
|9,90
|526.169.643
|% 8,32
|
|GARAN
|9,36
|486.004.584
|% 0,86
|
|THYAO
|14,13
|365.316.208
|% 0,57
|
|TUPRS
|115,40
|347.624.124
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,40
|258.919.069
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|258.919.069
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|106.170.063
|% 1,13
|
|MAREN
|9,90
|526.169.643
|% 8,32
|
|GARAN
|9,36
|486.004.584
|% 0,86
|
|KIMMR
|3,45
|127.602.113
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8701
|8,8752
|% 0,22
|
|Euro
|10,3021
|10,3080
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,0015
|12,0617
|% 0,35
|
|Frank
|9,5111
|9,5684
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3583
|2,3701
|% 0,19
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-10,47
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-7,38
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-3,57
|
|Çeyrek
|797
|815
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|0,03
|