***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966327
BIST
12:471.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.406
En Düşük
1.400
12:478,8752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 8,8500
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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8,8851
En Düşük
8,8428
12:4710,3080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 10,2800
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|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,3295
En Düşük
10,2576
12:47499,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
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|Açılış
|: 499,59
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|Önceki Kapanış
|: 501,42
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503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.334.492
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.976.537
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.310.012
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.735.330
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.707.844
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.063.330
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,06
|196.069.622
|% -9,80
|
|YAPRK
|31,38
|35.716.787
|% -3,86
|
|SAYAS
|21,46
|7.777.248
|% -3,42
|
|MAREN
|9,90
|525.919.453
|% 8,32
|
|GARAN
|9,35
|474.921.624
|% 0,75
|
|THYAO
|14,13
|363.461.385
|% 0,57
|
|TUPRS
|115,40
|346.708.000
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,40
|249.679.365
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|249.679.365
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|106.155.568
|% 1,69
|
|MAREN
|9,90
|525.919.453
|% 8,32
|
|GARAN
|9,35
|474.921.624
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,45
|127.107.895
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8701
|8,8752
|% 0,22
|
|Euro
|10,3021
|10,3080
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,9967
|12,0569
|% 0,31
|
|Frank
|9,5097
|9,5670
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3577
|2,3695
|% 0,16
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-9,69
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-7,38
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-3,57
|
|Çeyrek
|797
|815
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-0,03
|