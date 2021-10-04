***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 10:03
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966329
BIST
13:301.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.406
En Düşük
1.400
13:308,8720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,8450
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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8,8851
En Düşük
8,8428
13:3010,3122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 10,2700
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|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,3295
En Düşük
10,2576
13:30499,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,25
|Açılış
|: 499,17
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|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler13:30
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.450.843
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.007.428
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.322.152
|% 9,95
|
|YEOTK
|76,30
|56.031.212
|% 9,94
|
|BIOEN
|27,00
|211.106.257
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.824.593
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.681.899
|% -9,83
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|MERCN
|9,95
|16.267.517
|% -4,42
|
|MAREN
|9,83
|547.501.789
|% 7,55
|
|GARAN
|9,34
|534.218.908
|% 0,65
|
|THYAO
|14,07
|451.806.366
|% 0,14
|
|TUPRS
|115,20
|377.574.817
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,40
|277.410.008
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|277.410.008
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,80
|107.009.895
|% 1,69
|
|GARAN
|9,34
|534.218.908
|% 0,65
|
|MAREN
|9,83
|547.501.789
|% 7,55
|
|KIMMR
|3,43
|137.746.125
|% -0,58
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8690
|8,8720
|% 0,19
|
|Euro
|10,3078
|10,3122
|% 0,43
|
|Sterlin
|12,0070
|12,0672
|% 0,40
|
|Frank
|9,5182
|9,5755
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3579
|2,3697
|% 0,17
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,77
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|-13,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-10,48
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-5,07
|
|Çeyrek
|796
|815
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,19
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