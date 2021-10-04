***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 10:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966335
BIST
09:551.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.403
En Düşük
1.403
09:558,8712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8763
En Düşük
8,8428
09:5510,3009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3092
En Düşük
10,2576
09:55500,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,72
|Açılış
|: 500,65
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
500,21
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AGYO
|3,09
|679.361
|% 9,96
|
|ALCTL
|24,00
|1.046.424
|% 8,30
|
|GARFA
|13,47
|147.039
|% 4,66
|
|AKCNS
|14,50
|441.975
|% 2,84
|
|OZGYO
|1,46
|332.356
|% 2,82
|
|RALYH
|4,77
|1.191.718
|% -9,83
|
|EUYO
|3,23
|48.486
|% -4,15
|
|ATLAS
|1,41
|41.393
|% -2,76
|
|MRSHL
|265,20
|34.741
|% -2,14
|
|ETYAT
|3,44
|3.440
|% -1,43
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% 0,00
|
|TUPRS
|113,50
|474.345.852
|% 0,00
|
|TEZOL
|14,91
|233.007.912
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,39
|220.025.809
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|638.770.152
|% 0,00
|
|THYAO
|14,05
|1.365.239.344
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|63.940.515
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,39
|220.025.809
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,25
|80.640.967
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8684
|8,8712
|% 0,18
|
|Euro
|10,2955
|10,3009
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9718
|12,0319
|% 0,10
|
|Frank
|9,4882
|9,5454
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3558
|2,3677
|% 0,08
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-4,09
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|-0,36
|