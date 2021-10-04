***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 10:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966338
BIST
11:261.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.406
En Düşük
1.400
11:268,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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8,8851
En Düşük
8,8428
11:2610,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0477
|Açılış
|: 10,2700
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|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,3227
En Düşük
10,2576
11:26499,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,58
|Açılış
|: 500,05
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
499,58
BIST En Aktif Hisseler11:26
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.170.008
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.745.730
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.266.472
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.605.370
|% 9,93
|
|OYLUM
|7,79
|3.508.101
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.803.561
|% -9,83
|
|BIOEN
|27,90
|102.191.574
|% -7,00
|
|EUYO
|3,22
|1.240.432
|% -4,45
|
|KARYE
|16,89
|67.226.818
|% -3,49
|
|MAREN
|9,89
|441.009.299
|% 8,21
|
|GARAN
|9,35
|349.836.330
|% 0,75
|
|TUPRS
|115,40
|294.355.793
|% 1,67
|
|THYAO
|14,13
|212.078.920
|% 0,57
|
|SISE
|8,15
|178.744.862
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,40
|125.970.760
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,79
|88.416.233
|% 1,13
|
|MAREN
|9,89
|441.009.299
|% 8,21
|
|GARAN
|9,35
|349.836.330
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,41
|113.848.938
|% -1,16
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8740
|8,8757
|% 0,23
|
|Euro
|10,3045
|10,3161
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,9784
|12,0385
|% 0,16
|
|Frank
|9,4970
|9,5542
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3564
|2,3683
|% 0,11
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-11,03
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,34
|79,34
|0,06
|