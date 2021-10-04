***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
04.10.2021 10:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966342
BIST
12:561.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
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1.406
En Düşük
1.400
12:568,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0148
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
12:5610,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0355
|Açılış
|: 10,2800
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|Önceki Kapanış
|: 10,2400
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10,3295
En Düşük
10,2576
12:56499,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,96
|Açılış
|: 499,46
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|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
498,87
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.334.510
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|11.991.556
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.310.295
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.775.549
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.437.602
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.724.943
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.468.780
|% -9,83
|
|YAPRK
|31,38
|36.196.649
|% -3,86
|
|CRFSA
|46,64
|28.846.138
|% -3,48
|
|MAREN
|9,88
|529.266.057
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|486.502.729
|% 0,75
|
|THYAO
|14,12
|369.987.866
|% 0,50
|
|TUPRS
|115,30
|350.397.420
|% 1,59
|
|YKBNK
|2,41
|260.370.833
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,41
|260.370.833
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,79
|106.260.972
|% 1,13
|
|MAREN
|9,88
|529.266.057
|% 8,10
|
|GARAN
|9,35
|486.502.729
|% 0,75
|
|KIMMR
|3,43
|131.231.999
|% -0,58
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8665
|8,8702
|% 0,17
|
|Euro
|10,3005
|10,3039
|% 0,35
|
|Sterlin
|12,0163
|12,0765
|% 0,47
|
|Frank
|9,5117
|9,5690
|% 0,36
|
|Riyal
|2,3583
|2,3701
|% 0,19
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-10,51
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-6,18
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-2,99
|
|Çeyrek
|797
|816
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,10
|