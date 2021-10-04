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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

04.10.2021 10:10



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri Hakkında



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966342


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BIST En Aktif Hisseler12:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 65,45 683.036 % 10,00  
AGYO 3,09 2.334.510 % 9,96  
NUGYO 10,28 11.991.556 % 9,95  
GARFA 14,15 2.310.295 % 9,95  
ALCTL 24,36 16.775.549 % 9,93  
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12:56 Alış Satış %  
Dolar 8,8665 8,8702 % 0,17  
Euro 10,3005 10,3039 % 0,35  
Sterlin 12,0163 12,0765 % 0,47  
Frank 9,5117 9,5690 % 0,36  
Riyal 2,3583 2,3701 % 0,19  
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12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 -10,51  
Altın Gr. 500 500 -1,69  
Cumhuriyet 3.303 3.353 -11,00  
Tam 3.290 3.373 -6,18  
Yarım 1.590 1.631 -2,99  
Çeyrek 797 816 -1,49  
Gümüş.Ons 22,39 22,43 -0,14  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 -0,02  
B. Petrol 79,38 79,38 0,10  
Seans Raporu 12:56
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