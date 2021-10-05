***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.10.2021 19:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967210
BIST
10:441.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,59
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.386
10:448,9307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0621
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
10:4410,3249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0322
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:44503,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,34
|Açılış
|: 503,00
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:44
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KNFRT
|4,97
|35.112.289
|% 9,47
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,15
|9.024.947
|% 7,52
|
|MARTI
|1,39
|7.941.473
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|HURGZ
|2,09
|18.197.224
|% -7,11
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|OYLUM
|7,50
|3.533.454
|% -4,34
|
|EREGL
|16,62
|542.767.447
|% 2,91
|
|GARAN
|9,18
|256.137.402
|% -1,08
|
|KRDMD
|6,37
|251.415.715
|% 0,31
|
|TUPRS
|120,30
|210.949.902
|% -0,50
|
|THYAO
|13,97
|184.051.122
|% -0,50
|
|KRDMD
|6,37
|251.415.715
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,36
|85.024.796
|% -0,42
|
|EREGL
|16,62
|542.767.447
|% 2,91
|
|GLYHO
|1,93
|55.672.111
|% -3,50
|
|GARAN
|9,18
|256.137.402
|% -1,08
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9262
|8,9307
|% 0,70
|
|Euro
|10,3195
|10,3249
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,0918
|12,1524
|% 0,40
|
|Frank
|9,5694
|9,6270
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3746
|2,3865
|% 0,77
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-10,56
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|1,57
|
Seans Raporu
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