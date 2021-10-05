***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
05.10.2021 19:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967221
BIST
11:001.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,32
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.383
11:008,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:0010,3239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0312
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:00501,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 501,86
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:00
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|KNFRT
|4,88
|45.636.713
|% 7,49
|
|NUGYO
|12,09
|9.546.525
|% 6,99
|
|HURGZ
|2,03
|22.710.426
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|11.074.446
|% -7,89
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|MARKA
|4,49
|912.578
|% -4,26
|
|EREGL
|16,64
|576.994.687
|% 3,03
|
|KRDMD
|6,39
|299.792.427
|% 0,63
|
|GARAN
|9,17
|288.492.638
|% -1,19
|
|TUPRS
|120,40
|232.999.739
|% -0,41
|
|THYAO
|13,96
|202.639.092
|% -0,57
|
|KRDMD
|6,39
|299.792.427
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,35
|86.245.242
|% -0,84
|
|ODAS
|1,43
|50.594.725
|% -0,69
|
|EREGL
|16,64
|576.994.687
|% 3,03
|
|GLYHO
|1,92
|63.286.300
|% -4,00
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9249
|8,9279
|% 0,67
|
|Euro
|10,3185
|10,3239
|% 0,30
|
|Sterlin
|12,0793
|12,1398
|% 0,30
|
|Frank
|9,5579
|9,6155
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3736
|2,3855
|% 0,73
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-11,95
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|0,17
|